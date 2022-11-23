Захарова обвинила ООН в избегании оценок видео с расстрелом российских пленных

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Представители ООН избегают оценок ситуации с расстрелом российских военнопленных на Украине, предпочитая прятаться за общими фразами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они "за все хорошее против всего плохого", либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова отметила, что в оценке инцидента в Буче представители всемирной организации были многословны, конкретны и инициативны.

"В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии", – заключила она.

Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские военные намеренно убили более 10 российских военнопленных. В Сети распространилось видео, на котором видно, как бойцы ВСУ требуют от россиян сдать оружие, после чего укладывают их на землю и расстреливают.

В связи с трагедией Россия направила генсеку ООН Антониу Гуттерришу письмо по факту жестокого обращения военных Украины к солдатам РФ. Зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский потребовал привлечь украинскую сторону к ответственности.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ООН призвала расследовать сообщения об убийстве украинцами военнопленных РФ

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