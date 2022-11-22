Генпрокуратура Украины начала расследование против расстрелянных российских военнопленных

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

На Украине начали расследование против казненных российских военнопленных, передает РИА Новости.

Генпрокуратура страны открыла дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

"Имитация сдачи в плен и открытие огня по военным Вооруженных сил Украины – начато производство по факту вероломства российских военных", – указали в ведомстве.

Ранее в Сети начало распространяться видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами. Бойцов Вооруженных сил РФ заставили сдаться и лечь на землю, после чего расстреляли.

22 ноября Госдума приняла заявление палаты, содержащее призыв к мировым парламентам осудить преступления Вооруженных сил Украины в отношении российских солдат. Украинцев обвинили в нарушении международного гуманитарного права и ряда мировых соглашений.

РФ требует провести расследование расстрела российских военнопленных на Украине

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