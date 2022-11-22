Посольство РФ осудило реакцию Запада на преступления Киева в отношении военнопленных

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Соединенные Штаты, покрывая преступления Киева, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

В диппредставительстве указали, что расстрел ВСУ российских военнопленных является грубейшим нарушением Желевской конвенции от 1949 года. Дипломаты также напомнили, что украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права.

"Киевский режим до сих пор не понес наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти", – приводит комментарий посольства ТАСС.

Такими действиями, считают дипломаты, Вашингтон превращается в сторону украинского конфликта и загоняет российско-американские отношения в тупик.

В диппредставительстве указали, что Соединенные Штаты поставляют Украине оружие, обучают боевому искусству преступников и наемников, а также передают Киеву развединформацию.

Ранее в Сети начало распространяться видео с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками. На кадрах видно, как солдаты ВСУ вынуждают их сдаться, на что в ответ бойцы ВС РФ бросают оружие. После этого украинские военные заставили пленных лечь на землю, а затем их расстреляли.

После этого в ООН призвали организовать расследование, а комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала провести международное расследование всех преступлений, совершенных украинскими военнослужащими и воющими на их стороне боевиками.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Американские СМИ подтвердили подлинность видео с расстрелом российских военнопленных

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