В ГД внесли проект постановления о заявлении Думы из-за расстрела военнопленных РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитеты Госдумы по обороне и международным делам внесли проект постановления о заявлении ГД "В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных". Соответствующая информация появилась в думской электронной базе.

В документе говорится, что депутаты с негодованием восприняли расстрел российских военнослужащих, попавших в плен. Согласно заявлению, опубликованные кадры расправы указывают на "нацистскую сущность киевской власти". Украина якобы на протяжении длительного времени поощряет убийства, пытки и издевательства в отношении военнослужащих и мирных жителей.

"Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий", – говорится в сообщении.

Депутаты отметили, что содеянное является нарушением международного гуманитарного права и правозащитных норм. Заявление призывает парламенты других государств осудить преступления киевского режима и содействовать привлечению к ответственности исполнителей убийства.

"В очередной раз предлагаем коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе", – говорится в документе.

Госдума рассмотрит заявление во вторник, 22 ноября.

Ранее в Сети начало распространяться видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами. На кадрах видно, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться, на что в ответ бойцы ВС РФ бросают оружие. После этого украинские военные заставили пленных лечь на землю, а затем их расстреляли.

В СК заявили, что кадры были сняты в конце марта – начале апреля в районе Черниговщины. В комитете пообещали изучить соответствующий ролик. Позже в ООН призвали организовать расследование после убийства солдат РФ, а комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала провести международное расследование всех преступлений, совершенных украинскими военнослужащими и воющими на их стороне боевиками.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина пообещала проверить видео с убийством российских бойцов.



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