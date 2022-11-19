В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

В ООН призвали провести расследование после появившихся сообщений об украинскими солдатами российских военнопленных, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности", – заявил он, комментируя обращение омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по факту публикации видео с убитыми российскими военнопленными.

18 ноября в интернете распространились видео, на котором запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться. Те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там также отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в официальном порядке обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) по факту публикации видео для объективного разбирательства.

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