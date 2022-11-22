ООН призвала расследовать сообщения об убийстве украинцами военнопленных

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал расследовать сообщения об убийстве украинцами российских военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.

"...глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно", – заявил специалист.

Хак подчеркнул, что в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, причем принадлежность к той или иной стране роли не играет.

Ранее в ноябре министерство обороны РФ заявило, что украинские военные намеренно убили более 10 российских военнопленных. В Сети распространилось видео, на котором видно, как бойцы ВСУ требуют от россиян сдать оружие, после чего укладывают их на землю и расстреливают.

В связи с трагедией Россия направила генсеку ООН Антониу Гуттерришу письмо по факту жестокого обращения военных Украины к солдатам РФ. Зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский потребовал привлечь украинскую сторону к ответственности.

Генпрокуратура Украины, в свою очередь, начала расследование против расстрелянных российских военнопленных, обвинив их в вероломстве и нарушении обычаев войны. Им в вину вменяют попытку имитировать сдачу в плен.

Американские СМИ подтвердили подлинность видео с расстрелом российских военнопленных

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