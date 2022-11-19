РФ направила генсеку ООН письмо по факту жестокого обращения ВСУ с российскими солдатами

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Россия направила генсеку ООН Антониу Гуттерешу письмо по факту жестокого обращения военных Украины к солдатам РФ. Об этом сообщил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ).

"Сегодня мы направили письмо по этому вопросу Антониу Гуттерешу и попросили распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН", – написал Полянский.

Он подчеркнул, что Украина должна понести отвественность за совершенные военные преступления.

18 ноября в Сети распространились видео, на котором видно, как солдаты ВСУ вынуждают военных России сдаться. Те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там также отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, сказал, что убийцы пленных российских солдат должны понести кару. Солдаты ВСУ, по его мнению, должны понести наказание по принципу "жизнь за жизнь".

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