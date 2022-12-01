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Уровень подготовки бойцов ВСУ чрезвычайно низкий, заявил украинский военнопленный Сергей Ульянов. Он отметил, что в его подразделении с марта было лишь одно занятие по тактике.

"Один раз мы собрались, встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз. Он (командир. – Прим .ред.) начал объяснять, как там по пересеченной местности идти, туда-сюда, мы там позанимались час, и все", – сказал он в интервью РИА Новости.

Ульянов заявил, что был мобилизован в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны. Перед отправкой на фронт мобилизованных три раза вывозили на стрельбища. На передовой группа ВСУ находилась без индивидуальных аптечек.

По словам Ульянова, в плен он и его сослуживцы попали на линии фронта Сватово – Кременная после того, как украинская группировка подверглась обстрелу.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что командование ВС Украины совершенно не бережет живую силу, как будто стремясь завалить телами российские позиции. По его словам, такие действия создают впечатление, что Киев решил утилизировать генофонд украинской нации.

До этого украинские военные пожаловались иностранным журналистам, что замерзают, а их окопы превратились в болота из-за проливных дождей. Расчищать затопленные траншеи приходится ведрами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 23 военнослужащих ЛНР

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