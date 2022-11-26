В Минобороны рассказали о возвращении 9 военнопленных РФ с Украины

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

Девятерых военных РФ, которым грозила смертельная опасность, удалось вернуть из киевского плена в результате переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

В российском военном ведомстве уточнили, что в настоящее время с ними работают медики и психологи. В дальнейшем солдатам предстоит лечение и реабилитация в столичных медучреждениях министерства обороны.

Ранее в Россию удалось вернуться 50 российским военнослужащим. Бойцов доставили в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. Сообщалось, что в столице они также пройдут курс лечения и реабилитации.

До этого об обмене пленными сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, РФ удалось освободить четверых военных из ДНР и двух – из ЛНР. Киеву российская сторона вернула бойцов ВСУ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными российскими военными

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