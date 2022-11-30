В ДНР заявили, что украинские войска совершенно не берегут живую силу

Фото: kremlin.ru

Командование Вооруженных сил Украины совершенно не бережет живую силу, как будто стремясь завалить телами российские позиции, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции", – сказал он.

По словам Гагина, вся линия фронта прострелена, в связи с чем появляющаяся на ней техника и живая сила быстро уничтожается прицельным огнем российской артиллерии. Он отметил, что такие действия ВСУ создают впечатление, что Киев решил утилизировать генофонд украинской нации.

"Иначе это назвать никак нельзя. Они просто утилизируют наиболее деятельную часть мужского населения: самых здоровых, самых сильных, самых смелых", – заключил Гагин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы подразделения спецназа "Ахмат" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Луганской Народной Республике.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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