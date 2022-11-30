Кадыров сообщил об уничтожении диверсионно-разведывательной группы в ЛНР

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Бойцы чеченского подразделения спецназа "Ахмат" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Луганской Народной Республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям им удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные продолжают наступать на донецком направлении. Отмечалось, что в ходе боев здесь были уничтожены более 100 бойцов ВСУ, а также пять бронемашин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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