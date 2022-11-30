Кадыров ответил на высказывание папы Римского о чеченцах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слова папы Римского о чеченцах, пристыдил его за незнание принципов ислама.

"<...> расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам. <...> Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что чеченцы, следуя примеру пророка Мухаммада, никогда не начинают бой без предложения мира. Они придерживаются этого правила и в ходе специальной военной операции на Украине, отметил политик.

"Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость? В рядах наших бойцов нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен. И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу", – отметил Кадыров.

Глава Чечни предположил, что папа Римский стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных средств массовой информации.

Ранее в интервью американским СМИ понтифик заявил, что чеченцы и буряты являются наиболее жестокой частью Вооруженных сил России на Украине. Глава Ватикана также отметил, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данное высказывание папы Римского русофобским и извращением истины.

В свою очередь, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов счел заявление понтифика расизмом и национализмов. Политик призвал главу католической церкви извиниться.

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