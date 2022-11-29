Миронов назвал слова Папы Римского расизмом и потребовал извинений

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Слова Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов являются расизмом и национализмом в чистом виде. Об этом заявил глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Он призвал понтифика извиниться. При этом Миронов указал, что любые попытки внести разногласия в многонациональный народ России уже обречены на провал. Он также пояснил, что Папа Римский следует традициям иезуитов, которые действуют обходными, а не прямыми путями. Депутат предположил, что Запад испытывает тревогу из-за сплоченного народа и армии России.

Миронов также подчеркнул, что, хваля одних и осуждая других, Запад пытается внести раздор в отношения православных, мусульман и буддистов. Он напомнил, как Папа Римский не только не осуждал деятельность запрещенной в РФ террористической организации "Азов", но и помогал им в освобождении "из мариупольского котла".

Глава фракции указал, что еще одной традицией Ватикана является покровительство нацистов. Миронов рассказал, что после Второй мировой войны иезуиты сделали все, чтобы эсэсовцы сбежали за океан.

"Многие тогда осели в Южной Америке, в том числе в родной для Франциска Аргентине. Неудивительно, что сейчас он благоволит их последышам из нацбатов и не замечает их зверства. Зато наших солдат обвиняет в жестокости, причем по этническому признаку", – приводит слова Миронова пресс-служба партии.

Ранее Папа Римский в интервью американским СМИ заявил, что чеченцы и буряты отличаются наибольшей жестокостью в ходе спецоперации на Украине среди бойцов Вооруженных сил России. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие заявления извращением. Она напомнила, как в 90-х годах говорили, будто славяне мучают народ Кавказа, а теперь цитируется обратное.



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