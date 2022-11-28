Захарова назвала запредельным извращением истины слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова оценила слова Папы Римского о народе Чечни и Бурятии.

"Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы – начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", – цитирует ее ТАСС.

До этого Папа Римский в интервью представителям средств массовой информации Соединенных Штатов заявил, что чеченцы и буряты являются наиболее жестокой частью ВС РФ на Украине. Он также отметил, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Ранее Захарова заявила, что причинами отъявленной русофобии польских политических деятелей является чернота их душ и финансирование со стороны западных стран.

Официальный представитель МИД РФ отмечала, что Варшава никогда не пыталась скрыть свою ненависть к России. При этом она указала, что подобное отношение Польши начало проявляться в конкретных враждебных действиях задолго до начала СВО.

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