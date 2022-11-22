Захарова заявила, что у польских политиков черные души

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Причинами отъявленной русофобии польских политиков является чернота их душ и финансирование со стороны Запада, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались – кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада", – сказала она.

По мнению Захаровой, Варшава никогда не пыталась скрыть свою ненависть к России. При этом она отметила, что такое отношение Польши начало проявляться в конкретных враждебных шагах задолго до начала спецоперации на Украине.

Ранее польские власти не допустили главу МИД РФ Сергея Лаврова до участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзе.

В российском внешнеполитическом ведомстве этот шаг назвали беспрецедентным, провокационным и несовместимым со статусом председателя организации, коим является Польша.

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