МИД назвал решение Польши отказать Лаврову в участии в Совете МИД ОБСЕ беспрецедентным

Фото: kremlin.ru

Решение Польши отказать главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзе беспрецедентно и провокационно. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что это решение несовместимо со статусом председателя организации, коим является Польша, и где 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств на равных условиях.

В МИД подчеркнули, что в течение года Варшава рушила основы ОБСЕ, отменила большинство ключевых мероприятий либо проводила их в "суррогатном" формате. По мнению ведомства, польские власти не дают ОБСЕ полноценно выполнять свои функции. Так, сперва они заблокировали возможность участия российских парламентариев в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а теперь ущемили права российской делегации на министерской встрече.

"Неприемлемый выпад против России в контексте СМИД – кульминация всего "антипредседательства" Польши в организации", – говорится в заявлении.

В министерстве заявили о нарушении Правил процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности, решения СМИД ОБСЕ в Порту в 2002 году о принципах работы действующего председательства.

Накануне Москва направила запрос всем государствам-участникам ОБСЕ с просьбой оценить действия Польши.

Глава делегации Польши в ПА ОБСЕ Барбара Бартуш заявила, что не видит возможности участия России в Белоруссии в заседании Ассамблеи 1–2 декабря. Она указала, что допуск России к сессии нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что Москва заранее попросила руководство ПА ОБСЕ и МИД РФ решить вопрос о предоставлении Польшей гарантий выдачи членам российской делегации виз для участия в осенней сессии. При этом сенатор добавил, что РФ не питала "особых иллюзий" по вопросу полноценного участия в заседании.

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