В Совете по международным делам объяснили, могут ли РФ исключить из G20

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christoph Soeder

Программный директор РСМД Иван Тимофеев заявил, что вопрос об исключении РФ из "Большой двадцатки" на саммите не поднимается, сообщает "Радио 1".

"Я думаю, что сценарий исключения России из "Большой двадцатки" на повестке не стоит. Хотя западные участники периодически с такими идеями выступают", – указал эксперт.

Он обратил внимание на то, что подобные предложения в отношении РФ озвучивались и раньше, однако "двадцатка" – это не "восьмерка", и ее членами являются не только западные государства.

Касаемо осуждений российской СВО членами G20, Тимофеев заявил, что в этом вопросе следует обращать внимание на то, в каком именно ключе они идут. Кроме того, по словам эксперта, дружественные страны также могут к этому прибегать.

"В целом любое нормальное государство, включая Россию, осуждает военные конфликты. Осуждение военных действий и призыв к миру не означает, что не западные государства выступают с враждебной линией в отношении России", – пояснил Тимофеев.

Ранее против исключения РФ из "Большой двадцатки" и других международных организаций выступил Пекин. Глава МИД Китая Ван И отмечал, что никто не вправе отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов.

До этого стало известно, что в Раду внесли проект заявления об обращении к государствам G20 с просьбой исключить Россию из состава группы. Также украинская сторона призвала G20 поддержать продление продовольственной сделки и усилить ограничительные меры против РФ.

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