В коммюнике G20 включили фразу о различии позиций по Украине – Лавров

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Российская сторона настояла, чтобы итоговое коммюнике саммита "Большой двадцатки" содержало фразу о том, что позиции стран – участниц формата по ситуации на Украине разделились, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно", – сказал он.

Лавров добавил, что углубление в данную проблематику не входит в компетенцию G20.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны G20 договорились об итоговом коммюнике саммита, которое содержит осуждение военных действий на Украине.

По информации издания, в проекте документа говорится, что мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог жизненно важны. Также в коммюнике подчеркивается, что нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны.

Саммит "Большой двадцатки" проходит в Индонезии 15–16 ноября. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров встретится с генсеком ООН на саммите G20

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