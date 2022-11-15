Участники саммита G20 примут коммюнике, осуждающее боевые действия на Украине – СМИ

Фото: AP/ТАСС/Aaron Favila

Страны G20 договорились об итоговом коммюнике саммита, которое содержит осуждение военных действий на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times.

В проекте документа говорится, что мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог жизненно важны. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны, подчеркивается в коммюнике.

Саммит G20 проходит в Индонезии 15–16 ноября. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дмитрий Песков отметил, что Россия представлена на саммите G20 на высоком уровне. По его словам, глава МИД РФ планирует поговорить с "большим кругом участников".



Саммит G20 начнется на Бали 15 ноября

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