После обеда лидеров G20 только пять человек остались фотографироваться

Фото: ТАСС/ANSA via ZUMA Press/Zumba

В фотосъемке после неформального обеда лидеров стран "Большой двадцатки" приняли участие всего пятеро присутствовавших на мероприятии. Об этом сообщает РИА Новости.

От фотографирования не отказались президент Индонезии Джоко Видодо, президент Южной Кореи Юн Сок Ель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

При этом отмечается, что на обеде также присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и другие политики.

Накануне сообщалось, что традиционное совместное фотографирование на саммите G20 на Бали было отменено. По данным СМИ, фотографироваться отказались представители стран Европы и США из-за участия в саммите российской делегации, а также разногласий по ситуации на Украине и обвинениям в адрес Москвы.

Саммит "Большой двадцатки" проходит в Индонезии 15–16 ноября. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Индонезии стартовал саммит G20

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