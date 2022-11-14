Совместное фотографирование на саммите G20 отменено – СМИ

Фото: TACC/Achmad Ibrahim/POOL/EPA

Традиционное совместное фотографирование на саммите G20 на Бали отменено. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на организаторов.

Отмечается, что фотографироваться отказались представители стран Европы и США из-за участия в саммите российской делегации.

При этом причиной такого решения стали разногласия участников по ситуации на Украине и обвинениям в адрес Москвы.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду Украины внесли проект заявления об обращении к государствам "Большой двадцатки" с просьбой исключить Россию из состава группы.

Согласно документу, власти Киева призвали G20 поддержать продление продовольственной сделки и усилить санкции против России.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дмитрий Песков отметил, что Россия представлена на саммите G20 на высоком уровне. По его словам, глава МИД РФ планирует поговорить с "большим кругом участников".



Саммит G20 начнется на Бали 15 ноября

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