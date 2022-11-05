В Таиланде хотели бы увидеть Путина на саммите АТЭС – посол в РФ

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В Таиланде хотели бы видеть президента РФ Владимира Путина на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18-19 ноября. Об этом заявил ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

По его словам, в настоящее время завершается подготовка списка подтвержденных участников. Дипломат добавил, что в Таиланде ожидают конструктивного взаимодействия со всеми партнерами.

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сообщил, что Зеленский и Путин согласились принять участие в саммите "Большой двадцатки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в саммите G20.

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что информация о намерении президента Украины посетить саммит G20 является недостоверной. Тогда он сказал, что окончательное решение пока не приняли.



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