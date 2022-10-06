Байден допустил возможность встречи с Путиным на саммитах G20 или АТЭС

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Лидер Соединенных Штатов Джо Байден допустил возможность встречи с Владимиром Путиным на саммитах G20 или АТЭС.

"Это еще предстоит определить", – сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

19 августа президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите "Большой двадцатки", который состоится 15–16 ноября на Бали.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат участия Путина в саммите G20 будет приниматься с учетом множества факторов, в том числе условий безопасности.

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