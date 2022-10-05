В США запретили обмен с РФ специальными правами заимствования

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Президент США Джо Байден подписал закон о запрете участия американского Минфина в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии, сообщается на сайте Белого дома.

"В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон "О запрете обмена SDR России и Белоруссии", который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии", – говорится в сообщении.

Кроме того, ведомству необходимо принимать меры для противодействия поддержке России и Белоруссии, выступая за запрет государствами – участниками МВФ операций, связанных с обменом SDR, принадлежащих РФ или Белоруссии.

Ранее Соединенные Штаты ввели в отношении России новый пакет санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц.

Под новые санкции подпали члены Госдумы и Совета Федерации. Введены ограничения и против членов семей премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также родственников главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, в черный список попали председатель Банка России Эльвира Набиуллина и вице-премьер РФ Александр Новак.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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