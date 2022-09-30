США и Великобритания расширили санкции против РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Соединенные Штаты ввели в отношении России новый пакет санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц, сообщили в американском Минфине.

Под новые санкции подпали члены Госдумы и Совета Федерации. Введены ограничения и против членов семей премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также родственников главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, в черный список попали председатель Банка России Эльвира Набиуллина и вице-премьер РФ Александр Новак.

"Госдепартамент также принимает меры по введению визовых ограничений в отношении 910 лиц, включая представителей военных кругов России и Белоруссии, а также российских прокси, действующих в удерживаемых РФ районах Украины", – добавили в ведомстве.

Уточняется, что рестрикции предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов при их наличии.

"Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом... поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка РФ", – сообщается на сайте британского правительства.

Также ограничения коснулись предприятий АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы", ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО "Светлогорскхимволокно" и других компаний и связанных с ними лиц.

За нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ в санкционный список добавлены 57 юридических лиц. В частности, под ограничения подпали компании из Белоруссии, Армении и Китая.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты планируют ввести очередные санкции против России из-за присоединения новых территорий.

Путин выступил в Георгиевском зале Кремля по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов. После выступления главы государства прошла церемония подписания документов. В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ЕС анонсировал новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе

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