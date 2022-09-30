США введут новые санкции против РФ из-за присоединения новых регионов – СМИ

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Соединенные Штаты планируют ввести очередные санкции против России из-за присоединения новых территорий. Об этом сообщает NBC.

"Администрация Джо Байдена, как ожидается, сегодня утром даст ответ на попытку России присоединить части Восточной Украины, объявив о новых экономических издержках, что подразумевает санкции", – отмечается в материале.

Путин выступил в Георгиевском зале Кремля по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов. После выступления главы государства прошла церемония подписания документов. В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ЕС анонсировал новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе

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