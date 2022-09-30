Путин заявил, что выбор людей на новых территориях – их право, закрепленное в Уставе ООН

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин заявил, что люди из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали однозначный выбор.

Российский лидер подчеркнул, что выбор людей на новых территориях России является их неотъемлемым правом, закрепленным в уставе ООН. Он напомнил, что там говорится о принципе равноправия и самоопределения народов.

Путин выразил уверенность, что Федеральное собрание поддержит законы о присоединении к РФ новых территорий.

"Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей", – сказал он.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания четырех договоров о принятии в состав РФ новых субъектов пройдет в Кремле в пятницу, 30 сентября.

По его словам, в мероприятии примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.



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