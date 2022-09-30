Путин уведомил Госдуму о предложениях принять в состав РФ новые территории

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей принять их в качестве новых субъектов в состав России, сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что президент уведомил парламент в соответствии с пунктом 2 статьи 6 ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации".

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания четырех договоров о принятии в состав РФ новых субъектов пройдет в Кремле в пятницу, 30 сентября.

По его словам, в мероприятии примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.



В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях рассказали о ходе референдумов

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