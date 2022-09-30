В Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В пятницу, 30 сентября, на церемонии в Кремле подпишут четыре договора о принятии в состав РФ новых субъектов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Главное событие – мероприятие, которое начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале. Будет выступление президента РФ, еще раз повторяю: объемное выступление. Затем будет церемония подписания документов", – цитирует Пескова "Интерфакс".

По его словам, в мероприятии примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Представитель Кремля уточнил, что принятие в состав РФ ЛНР и ДНР будет в границах 2014 года.

"Что касается территорий Херсонской области и Запорожской области, то мне нужно это уточнить", – отметил он.

Песков добавил, что де-юре после подписания договоров о вхождении территорий в состав РФ ДНР станет территорией России.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Указы о признании Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик Путин подписал 21 февраля 2022 года. С просьбой признать независимость ДНР и ЛНР к президенту РФ обратились главы этих регионов Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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