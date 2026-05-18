18 мая, 05:22

Экономика

Минэкономразвития РФ не ожидает ускорения инфляции при росте экономики

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Минэкономразвития РФ исключает риск ускорения инфляции на фоне роста экономики. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в интервью РБК.

По словам министра, наблюдающееся сегодня устойчивое замедление роста цен является прямым следствием сбалансированной денежно-кредитной политики Центробанка и действий правительства. Решетников подчеркнул, что даже при ускорении экономической динамики ведомство не прогнозирует разгона инфляции.

Ключевой задачей властей министр назвал обеспечение сбалансированного роста, который подразумевает одновременное сохранение устойчивого экономического развития и удержание инфляции в рамках целевого показателя. Достижение этой цели возможно только при совместных усилиях по балансировке спроса и предложения, стимулировании расширения внутреннего производства, росте производительности труда и повышении гибкости рынка.

Отдельно глава ведомства акцентировал внимание на необходимости преодоления кадрового дефицита, чтобы нехватка рабочей силы не стала барьером для дальнейшего развития.

Говоря о текущих показателях, Решетников привел статистику, согласно которой годовая инфляция на 12 мая снизилась до 5,5%, что уже ниже уровня, зафиксированного в конце 2025 года.

Ранее Росстат зафиксировал первое в 2026 году уменьшение цен. В период с 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен достиг 99,98%. При этом с начала месяца этот показатель составил 99,99%.

