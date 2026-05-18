Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 04:45

Политика

В Госдуме предложили разрешить сотрудникам МВД одновременно получать зарплату и пенсию

Фото: depositphotos/zaktatyana

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением дать сотрудникам органов внутренних дел, заработавшим право на пенсию по выслуге лет, возможность продолжать службу, сохраняя при этом пенсионные выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.

По данным депутата, за пять лет из МВД ушли свыше 350 тысяч опытных специалистов, причем ситуация продолжает ухудшаться. Только в 2025 году со службой расстались 80 тысяч полицейских – это на 7% больше, чем в предыдущем году, тогда как приток новых кадров сократился почти на 40%.

Слуцкий связывает кризис с низкими зарплатами, падением престижа профессии и запредельной нагрузкой. Он привел статистику, согласно которой загруженность участковых уполномоченных в среднем на 83% превышает установленные нормативы, а в некоторых подразделениях сотрудникам приходится совмещать несколько должностей.

По мнению лидера фракции, разрешение на одновременное получение денежного довольствия и заработанной пенсии позволит удержать на службе профессионалов и частично закрыть кадровые проблемы.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсионный коэффициент врачам и учителям. При этом повышенный коэффициент предлагается установить к суммарному ИПК, который был сформирован за весь период трудовой деятельности.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика