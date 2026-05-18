Московские археологи обнаружили уникальные монеты XVII века

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В ходе весенних раскопок в Китайгородском проезде столичные археологи обнаружили два уникальных нумизматических артефакта второй половины XVII века. Находки уже прошли реставрацию и готовятся к передаче в московский музей, сообщает портала мэра и правительства Москвы.

Первой из находок стала кустарная подделка полуполтинника 1654 года. Как показали исследования, фальшивомонетчики эпохи царя Алексея Михайловича отлили монету не из положенного серебра, а из меди. Низкое качество работы выдают многочисленные дефекты: на поверхности сохранились каверны от пузырьков воздуха, а сама монета имеет неправильную форму.

Несмотря на грубое исполнение, преступники пытались точно скопировать дизайн подлинной монеты. На лицевой стороне в ободке из бусин отчеканен всадник со скипетром – сам государь в богатых одеждах, по краю идет надпись "Полполтин". На обороте сохранился фрагмент титула: "Царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси".

По оценкам экспертов, этот раритет – вещественное доказательство провала денежной реформы 1654–1663 годов. Изначально полуполтинники чеканили из разрубленных на четыре части европейских талеров на Новом московском английском денежном дворе. При реальной стоимости четверти талера в 16 копеек монету принудительно приравняли к 25 копейкам.

Именно завышенный курс, считают ученые, и спровоцировал волну фальшивок. Выпуск неполноценных полуполтин прекратили уже в 1655 году, а позже полностью изъяли их из оборота. Экономические просчеты реформы и бесконтрольная чеканка медных денег в итоге привели государство к тяжелой инфляции.

Второй находкой стала монета, прибывшая в Москву из-за рубежа. Археологи обнаружили шведскую медную монету номиналом в одно эре, отчеканенную в 1686 году при короле Карле XI. Свое название "эре" получило от слова "руда", так как изначально для чеканки использовали низкопробное серебро. К концу XVII века дизайн оформился: на одной стороне изображался герб Швеции, на другой – перекрещенные стрелы (символ провинции Даларна).

Шведские медные монеты того периода нередко находят в Москве, однако обычно они служили сырьем и шли на переплавку. Специалисты подчеркивают: эре именно 1686 года выпуска обнаружено в столице впервые.

Также отмечается, что за последние пять лет благодаря работе московских археологов Музейный фонд РФ пополнился более чем 50 тысячами исторических артефактов.

Ранее костяной свисток и монеты были обнаружены при реставрации старинной усадьбы палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной. Находка была обнаружена при вскрытии полов второго этажа здания. Ареологи отметили, что монеты отлично сохранились и на них отчетливо видны штампы.