23 декабря, 12:20

Мэр Москвы

Собянин: московские археологи завершили полевой сезон с новым рекордом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что столичные археологи завершили полевой сезон с новым рекордом.
 
Мэр назвал 2025 год самым масштабным по количеству изученных территорий в Москве. В частности, площадь раскопок превысила 50 тысяч квадратных метров, что примерно в 3 раза больше, чем в 2024-м. Собянин сравнил объем исследованных участков в этом году с крупным городским кварталом.
 
По словам градоначальника, археологи занимались раскопками на Восточной, Дербеневской, Никольской улицах, а также на Фрунзенской набережной, в Коломенском и некоторых других переулках в центре города. В общей сложности в этом году исследования проводились на 55 объектах.

В результате было найдено свыше 90 тысяч артефактов – от фрагментов керамики и металла до уникальных находок, среди которых шахматная фигура XVIII века, кубышка XVII века и стеклянный стакан с монограммой императорской четы Александра I и Елизаветы Алексеевны.
 
После полевых работ археологи занимаются обработкой и реставрацией предметов. В 2025-м было восстановлено более 5 тысяч артефактов. Все они передаются в музеи Москвы, а затем – становятся частью постоянных коллекций.
 
"За последние 14 лет в столице найдено более чем 140 тысяч артефактов, раскрывающих новые страницы истории города", – заключил Собянин.

Ранее Музей транспорта Москвы отреставрировал 13 артефактов и провел детейлинг еще 6 исторических объектов. Благодаря этим предметам можно узнать, как развивалась система пассажирских перевозок в столице и как менялась повседневная жизнь москвичей.

Среди восстановленных объектов – топливораздаточная колонка 1КЭР-50-0,5-1 "Ливны-1", которая была разработана в начале 1980-х годов. Она массово применялась на АЗС с середины 1980-х по 1990-е годы. Еще один известный артефакт – автомат для газированной воды АТ-101М, который выпускали на Перовском машиностроительном заводе.

