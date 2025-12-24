Форма поиска по сайту

24 декабря, 20:41

Мэр Москвы

Сергей Собянин принял решение о поощрении победителей Сурдлимпийских игр

Фото: пресс-служба музея спорта Москвы

Столичные победители и призеры Сурдлимпийских игр получат от города денежное поощрение. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

XXV летние Сурдлимпийские игры, которые проводятся для людей с нарушением слуха, состоялись в Токио в ноябре. Россию в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов представили 36 человек, включая 12 жителей столицы. В результате россиянам удалось завоевать 40 медалей, 9 золотых и 1 серебряную из которых забрали москвичи.

Собянин отметил, что в соревнованиях по бадминтону чемпионами стали Михаил Ефремов, Шохзод Гуломзода и Елена Тюрина. Кроме того, Ефремов также завоевал серебряную медаль.

Золото в греко-римской и вольной борьбе получил Алексей Шемаров, в каратэ – Сергей Тетюшкин, а в теннисе – Дмитрий Долженков.

"Мы решили наградить спортсменов и выплатить чемпионам по 4 миллиона рублей за каждое звание, а серебряному призеру – 2,5 миллиона рублей. Тренеры-преподаватели получат половину указанных сумм за каждое призовое место", – подчеркнул мэр Москвы.

Градоначальник также поздравил спортсменов и пожелал им успехов.

Ранее россиянин Иван Заборский победил в ультрамарафоне "Шесть дней Франции", пробежав дистанцию в более тысячи километров. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил атлета с победой, назвав его выступление примером силы воли, дисциплины и спортивного мастерства. Кроме того, на пятом месте оказалась россиянка Ирина Масанова, которая преодолела расстояние в 832,5 километра.

Российским спортсменам рекомендовали разрешить выступать на международных турнирах

мэр Москвыспортгород

