Прыгуны на лыжах с трамплина Назаров и Садреев получили нейтральный статус

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус российским прыгунам на лыжах с трамплина Михаилу Назарову и Данилу Садрееву. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Кроме того, нейтральные статусы получили члены вспомогательного персонала Данил Акимов, Андрей и Роман Догадкины, Роман Галузин, Игорь Качаков и Анастасия Тихонова.

Ранее нейтральный статус был предоставлен горнолыжнице Юлии Плешковой, фристайлистке Анастасии Таталиной, двоеборцу Артему Галунину и сноубордистке Марии Травиничевой.

Также право принять участие в международных соревнованиях получили горнолыжники Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов.

Более того, выступить смогут лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. В частности, оба спортсмена завоевали квоту на участие в спринте на Олимпиаде 2026 года.

