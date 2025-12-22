22 декабря, 21:25Спорт
Прыгуны на лыжах с трамплина Назаров и Садреев получили нейтральный статус
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус российским прыгунам на лыжах с трамплина Михаилу Назарову и Данилу Садрееву. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Кроме того, нейтральные статусы получили члены вспомогательного персонала Данил Акимов, Андрей и Роман Догадкины, Роман Галузин, Игорь Качаков и Анастасия Тихонова.
Ранее нейтральный статус был предоставлен горнолыжнице Юлии Плешковой, фристайлистке Анастасии Таталиной, двоеборцу Артему Галунину и сноубордистке Марии Травиничевой.
Также право принять участие в международных соревнованиях получили горнолыжники Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов.
Более того, выступить смогут лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. В частности, оба спортсмена завоевали квоту на участие в спринте на Олимпиаде 2026 года.
