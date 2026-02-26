Умер ветеран ВОВ из Таджикистана Азиз Кодиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Шахринавском районе Таджикистана около Душанбе на 105-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Азиз Кодиров. Он умер 25 февраля, сообщил исполнительный орган государственной власти района в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Похороны состоялись в тот же день. Местные власти выразили сожаление родным и близким ветерана.

Кодиров родился в 1922 году в Шахринаве, работал школьным учителем. В 1939-м его призвали в Красную армию, на фронте он получил несколько ранений. В 1943-м вернулся домой и снова занялся педагогикой.

К настоящему моменту в Таджикистане осталось всего 11 ветеранов войны и около 100 тружеников тыла. В годы войны республика отправила на фронт более 300 тысяч человек, свыше 90 тысяч из них не вернулись. 56 тысяч таджикистанцев были награждены орденами и медалями, 56 стали героями Советского Союза, 21 – полными кавалерами ордена Славы.

По официальным данным, в годы войны из районов Советского Союза в Таджикистан эвакуировали около 100 тысяч человек. Там работали 29 госпиталей, где лечение прошли более 100 тысяч раненых.