В Канаде умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) Виктор Хоменко скончался в Канаде на 109-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Оттаве.

Представители дипмиссии выразили свои соболезнования в связи со смертью ветерана.

Хоменко родился 28 марта 1917 года. Он окончил Ленинградское медучилище и работал фельдшером в Арктике. Хоменко плавал на ледоколе "Ермак" и зимовал на полярных станциях. В июле 1941 года он был призван на службу.

В составе 50-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, 129-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии, 329-го стрелкового полка, 30-й гвардейской стрелковой дивизии, 3-го гвардейского стрелкового полка Хоменко участвовал в боях за плацдарм "Невский пятачок", а также в сражениях под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой.

В январе 1943 года Хоменко, командуя санитарным взводом гвардии, был серьезно ранен на Невском пятачке. Несмотря на это, во время прорыва блокады Ленинграда он спас офицера.

После ВОВ Хоменко работал врачом в Ленинграде, однако в 2002 году переехал в Торонто. Затем он вошел в состав Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

Хоменко является обладателем ордена Красной Звезды (дважды) и Отечественной войны I степени, а также медалей "За отвагу" (дважды), "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией".

