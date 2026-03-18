ТАСС: обвиняемый в похищении девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Обвиняемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске 43-летний Сергей Грищенков покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Тело мужчины обнаружили примерно в 3 часа ночи 18 марта в изоляторе.

"По факту обнаружения тела обвиняемого в следственном изоляторе № 1 следственные органы проводят проверку", – заявили СУ Следственного комитета России по региону.

Об исчезновении девочки в Смоленске во время прогулки с собакой стало известно 24 февраля. Поисковые мероприятия начались вечером того же дня, сначала охватывая Заднепровский район, а затем распространившись за пределы города.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело, и вскоре появилась версия о возможном похищении. Местные жители сообщали, что видели неизвестного мужчину, который на машине подъехал к дому семьи девочки и заходил в подъезд.

На третий день девочку нашли живой в одной из квартир Заднепровского района. Вместе с ней находился местный житель 1983 года рождения, который в 2021-м получил условный срок за хранение и приобретение психотропных веществ.

Мужчина был задержан по подозрению в похищении. По данным СМИ, сначала он отказывался давать показания и требовал адвоката, но позже согласился сотрудничать со следствием.

Признаков насилия не обнаружено. В поисках участвовало более 200 человек, включая отряды "Сальвар" и "ЛизаАлерт".

Квартира, где нашли девочку, принадлежала сожительнице обвиняемого. Ее также задержали по обвинению в похищении. Дочь женщины рассказала, что сожитель ее матери в последние месяцы вел себя странно, перестал пользоваться телефоном и общался только записками, из-за чего она старалась избегать общения с ним.