ТАСС: обвиняемый в похищении девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО

18 марта, 11:46

Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО – СМИ

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Обвиняемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске 43-летний Сергей Грищенков покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Тело мужчины обнаружили примерно в 3 часа ночи 18 марта в изоляторе.

"По факту обнаружения тела обвиняемого в следственном изоляторе № 1 следственные органы проводят проверку", – заявили СУ Следственного комитета России по региону.

Об исчезновении девочки в Смоленске во время прогулки с собакой стало известно 24 февраля. Поисковые мероприятия начались вечером того же дня, сначала охватывая Заднепровский район, а затем распространившись за пределы города.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело, и вскоре появилась версия о возможном похищении. Местные жители сообщали, что видели неизвестного мужчину, который на машине подъехал к дому семьи девочки и заходил в подъезд.

На третий день девочку нашли живой в одной из квартир Заднепровского района. Вместе с ней находился местный житель 1983 года рождения, который в 2021-м получил условный срок за хранение и приобретение психотропных веществ.

Мужчина был задержан по подозрению в похищении. По данным СМИ, сначала он отказывался давать показания и требовал адвоката, но позже согласился сотрудничать со следствием.

Признаков насилия не обнаружено. В поисках участвовало более 200 человек, включая отряды "Сальвар" и "ЛизаАлерт".

Квартира, где нашли девочку, принадлежала сожительнице обвиняемого. Ее также задержали по обвинению в похищении. Дочь женщины рассказала, что сожитель ее матери в последние месяцы вел себя странно, перестал пользоваться телефоном и общался только записками, из-за чего она старалась избегать общения с ним.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

