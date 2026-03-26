26 марта, 19:03

Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что "клещи-мутанты" не смогут выжить в Москве

Фото: depositphotos/germansilk100.yahoo.de

Клещи рода Hyalomma, которые появились на юге России, не смогут выжить в условиях столичного региона. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

Ранее ряд СМИ сообщали, что на юге страны зафиксировали нашествие "клещей-мутантов", которые устойчивы к голоду, экстремальным погодным условиям и аэрозольным спреям.

"Клещи рода Hyalomma – самые крупные клещи нашей фауны, они обитают на юге нашей страны уже многие сотни лет. Подобраться к Московской области они вряд ли смогут", – цитирует Алексеева Агентство "Москва".

По словам эксперта, эти клещи обитают в степях, лесостепях и полупустынях, а за рубежом еще и в пустынях. Но в Москве и Подмосковье для них слишком влажно и некомфортно, убежден специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что клещи не могут лазать по деревьям и прыгать на людей. Информация об этом является недостоверным стереотипом. В частности, лесные и таежные клещи, которые являются переносчиками возбудителей клещевого вирусного энцефалита и боррелиозов, залезают на травянистый ярус высотой не более 70 сантиметров.

обществогород

