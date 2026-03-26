В Монголии презентовали книгу о Путине в виде комиксов

Фото: vk.com/russianhouse_mongolia

В Монголии презентовали книгу "Путин Великий: 100 потрясающих фактов о патриоте". Об этом ТАСС рассказал монгольский писатель Дашзэвэгийн Сайнбаяр, который является автором этого произведения.

Сайнбаяр заявил, что, пережив 90-е годы в Москве, был удивлен, какие перемены произошли в городе в 2012-м. По словам писателя, его дядя, который живет в столице России, связал изменения с Владимиром Путиным.

"Я стал читать книги, смотреть документальные фильмы и был удивлен, как за такой короткий срок можно поставить страну на ноги. И пришел к выводу, что надо сделать книгу об этом", – объяснил Сайнбаяр.

Он также указал, что книга выпущена в виде комиксов, так как рассчитана на молодежную аудиторию. По его мнению, эта категория людей должна знать, что все перемены в стране связаны с президентом. Писатель считает, что молодое поколение не должно тратить время впустую.

"Монголия прошла эти 30 лет и добилась очень низких результатов. Хочется, чтобы у нас был сильный, мощный, умный, быстрый президент. Поэтому я создал эту книгу", – подчеркнул Сайнбаяр.

Ранее Путин заявил, что не смотрел фильм "Кремлевский волшебник" и впервые услышал про него от журналистов. Премьера кинокартины состоялась на Венецианском кинофестивале в 2025 году.

Актер Джуд Лоу исполнил в фильме роль российского президента. Фильм снят по мотивам одноименной книги, написанной швейцарско-итальянским писателем Джулиано да Эмполи. Сюжет разворачивается в России начала 1990-х годов после распада СССР.

Главный герой – телепродюсер Вадим Баранов – неожиданно становится политтехнологом сотрудника КГБ Путина. Баранов – вымышленный персонаж, его прототипом стал бывший помощник Путина Владислав Сурков.

