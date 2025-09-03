Путин заявил, что не слышал о фильме "Кремлевский волшебник"

Фото: Curiosa Films

Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что впервые слышит о фильме "Кремлевский волшебник".

"Нет, я не видел этого фильма. Даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю", – сказал президент.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 31 августа. В "Кремлевском волшебнике" сыграл актер Джуд Лоу, исполнивший роль российского президента. Режиссером картины выступил француз Оливье Ассайас. Фильм снят по мотивам одноименной книги, написанной швейцарско-итальянским писателем Джулиано да Эмполи. Она вышла во Франции в 2022 году и стала литературной сенсацией.

Сюжет триллера разворачивается в России начала 1990-х годов после распада СССР. Главный герой – телепродюсер Вадим Баранов – неожиданно становится политтехнологом сотрудника КГБ Владимира Путина. Баранов – вымышленный персонаж, его прототипом стал бывший помощник Путина Владислав Сурков.

