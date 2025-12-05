Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 декабря, 17:22

Общество

В подмосковном лесу обнаружили редкое явление "ледяная шерсть"

Фото: 123RF.com/iwciagr

Специалисты впервые за сезон зафиксировали в районе Щелково природное образование "ледяная шерсть", появление которого связано с погодными аномалиями и деятельностью особого вида грибов, сообщили в телеграм-канале комитета лесного хозяйства Московской области.

"Редкое природное явление, известное как "ледяные волосы" (или ледяная шерсть, морозная борода), встретили специалисты Московского учебно-опытного лесничества недалеко от деревни Рязанцы городского округа Щелково в лесных насаждениях Фряновского участкового лесничества", – говорится в сообщении.

В комитете пояснили, что тонкие ледяные нити формируются благодаря специфическому грибу Exidiopsis effusa, который влияет на процесс кристаллизации и не дает льду быстро превращаться в крупные кристаллы.

По словам помощника участкового лесничего Дарьи Чумаковой, погодные аномалии создали идеальные условия для появления хрупких ледяных структур. Она отметила, что сочетание высокой влажности, температуры чуть ниже нуля, отсутствия сильного ветра и влажной гниющей древесины лиственных пород стало решающим фактором для образования "ледяной шерсти".

Ранее ученый из Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов рассказал, что завершение явления Эль-Ниньо может принести снег в Россию к Новому году. Однако, по его мнению, эта зима все равно будет малоснежной.

Он напомнил, что Эль-Ниньо – это период сильного потепления в Тихом океане, который влияет на климат по всему миру. Именно из-за него прошлые зимы были почти без снега, а глобальные температуры в 2023–2024 годах побили рекорды, превысив доиндустриальный уровень на 1,5–1,6 градуса.

обществопогода

