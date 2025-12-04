К 2050 году температура в столице будет выше на 2–3 градуса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К 2050 году температура в Москве будет выше на 2–3 градуса, климат начнет меняться. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дело в том, что существуют условия этого потепления. То есть потепление будет, безусловно, меняться в зависимости от того, как будут осуществляться решения о приближении к углеродному балансу", – сказал он.

По мнению синоптика, в южных регионах будет еще жарче и засушливее. При этом в северных регионах прогнозируются колебания температуры. Специалист отметил, что к концу столетия температура начнет повышаться быстрее.

Он добавил, что прогнозы крайне важны, так как они дают возможность понять, как в дальнейшем справляться с негативными последствиями потепления. Например, надо заранее подумать об обводнении засушливых регионов.

Ранее Вильфанд заявил, что декабрь в Москве будет теплее нормы, особенно первая его декада. Он также обратил внимание, что практически вся европейская территория РФ, кроме севера, находится в теплой части антициклона, в зоне повышенного давления. Это объясняет отсутствие существенных осадков.

