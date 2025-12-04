Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 07:23

Общество

К 2050 году температура в столице будет выше на 2–3 градуса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К 2050 году температура в Москве будет выше на 2–3 градуса, климат начнет меняться. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дело в том, что существуют условия этого потепления. То есть потепление будет, безусловно, меняться в зависимости от того, как будут осуществляться решения о приближении к углеродному балансу", – сказал он.

По мнению синоптика, в южных регионах будет еще жарче и засушливее. При этом в северных регионах прогнозируются колебания температуры. Специалист отметил, что к концу столетия температура начнет повышаться быстрее.

Он добавил, что прогнозы крайне важны, так как они дают возможность понять, как в дальнейшем справляться с негативными последствиями потепления. Например, надо заранее подумать об обводнении засушливых регионов.

Ранее Вильфанд заявил, что декабрь в Москве будет теплее нормы, особенно первая его декада. Он также обратил внимание, что практически вся европейская территория РФ, кроме севера, находится в теплой части антициклона, в зоне повышенного давления. Это объясняет отсутствие существенных осадков.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика