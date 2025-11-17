Предстоящая зима в Москве ожидается теплее климатической нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предстоящая зима в Москве в целом окажется теплее климатической нормы. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он отметил, что при этом погода зимой ожидается "нервная", так как резкие потепления будут чередоваться с резкими похолоданиями.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва" добавила, что снежный покров в столице сформируется в середине последней декады ноября. Снег, который уже выпал в регионе, растает, так как ожидаются дожди и потепление.

Первый снег выпал в Москве в ночь на 15 ноября. Также в некоторых районах фиксировался дождь. При этом первый снег в этом сезоне стал одним из самых поздних в XXI веке.

