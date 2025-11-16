Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 15:17

Общество

Ноябрь 2025 года в Москве может войти в тройку самых теплых в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ноябрь 2025 года в Москве может войти в тройку самых теплых в истории наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на главу прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, в первой половине ноября температура была на 5,5 градуса выше нормы. Шувалов подчеркнул, что пока ноябрь текущего года уступает лишь ноябрю 2013 года.

Ранее прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимум температуры составил 4,3 градуса. На других метеостанциях мегаполиса было от минус 2,4 на Балчуге до минус 6,8 в Бутово.

В Михайловском минимальная температура воздуха опускалась до минус 7,6 градусов, что интересно, это оказалась самая низкая температура всего столичного региона, даже на "полюсе холода".

Читайте также


обществопогодагород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика