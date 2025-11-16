Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ноябрь 2025 года в Москве может войти в тройку самых теплых в истории наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на главу прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, в первой половине ноября температура была на 5,5 градуса выше нормы. Шувалов подчеркнул, что пока ноябрь текущего года уступает лишь ноябрю 2013 года.

Ранее прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимум температуры составил 4,3 градуса. На других метеостанциях мегаполиса было от минус 2,4 на Балчуге до минус 6,8 в Бутово.

В Михайловском минимальная температура воздуха опускалась до минус 7,6 градусов, что интересно, это оказалась самая низкая температура всего столичного региона, даже на "полюсе холода".

