Синоптик Леус: в Москве начался первый день со среднесуточной температурой ниже нуля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый "зимний" день со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля начался в Москве. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, 16 ноября территория столичного региона окажется под влиянием северной периферии антициклона, ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, но на дорогах и тротуарах – гололедица.

Температура воздуха в городе окажется в районе от 0 до минус 2 градусов, а по области от 0 до минус 3 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.



"Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы", – подчеркнул Леус.

17 ноября ночью ожидается от 2 до 4 градусов мороза, а днем чуть потеплеет – от 2 до 4 градусов тепла. Ожидается мокрый снег, переходящий в дожди, местами ледяные.

Ранее стало известно, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимум температуры составил 4,3 градуса. На других метеостанциях города было от минус 2,4 на Балчуге до минус 6,8 в Бутово. В ТиНАО минимальная температура воздуха опускалась до минус 7,6 градусов.

