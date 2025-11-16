Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимум температуры составил 4,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"На других метеостанциях мегаполиса было от минус 2,4 на Балчуге до минус 6,8 в Бутово. В ТиНАО, в Михайловском минимальная температура воздуха опускалась до минус 7,6 градусов, что интересно, это оказалась самая низкая температура всего столичного региона, даже на "полюсе холода", – отметил он.

По словам синоптика, в Черустях столбики термометра показали до минус 7,5 градуса, а в Красногорске – минус 4,2 градуса.

В ночь на 15 ноября в Москве выпал первый снег. Также в некоторых районах фиксировался дождь. При этом первый снег в этом сезоне стал одним из самых поздних первых снегопадов в XXI веке.

После этого в столичный регион пришли заморозки. По данным синоптиков, первые холода были зафиксированы в Шаховской. Там столбики термометров опустились до минус 0,8 градуса. В Волоколамске зафиксировали минус 0,6 градуса, а в районе аэропорта Внуково – минус 0,2 градуса.

