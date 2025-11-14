Метеоролог Семенов: аномальные морозы и снегопады ожидаются в России в декабре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Декабрь 2025 года может стать одним из самых аномальных за последние 150 лет в России. В ряде регионов страны ожидаются рекордные морозы и снегопады, сообщил News.ru метеоролог Михаил Семенов.

Он отметил, что в Якутии столбики термометров могут опуститься до 50 градусов ниже нуля, а в Иркутской области – до минус 43.

На севере страны, в Мурманске и Республике Коми, помимо морозов до минус 45 градусов, прогнозируются снежные бури с ветром до 30 метров в секунду и количеством осадков более 100 миллиметров.

Специалист связывает такие аномалии с усилением арктической циркуляции холодных воздушных масс и активизацией атмосферных фронтов, которые окажут влияние на центральные, восточные и северные регионы России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал погодные условия в Москве, отметив, что говорить о наступлении зимы пока рано. Хотя в ближайшие дни ожидаются осадки в виде снега с понижением температуры, устойчивый снежный покров в течение следующей недели не прогнозируется.

