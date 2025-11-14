Синоптик Шувалов: необычный цвет неба над Москвой мог предвещать атмосферный фронт

Фото: Москва 24

Необычный вид неба, окрашенного в фиолетово-розовые тона, мог быть предвестником атмосферного фронта с осадками. Об этом в беседе с ТАСС заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Ничего сверхъестественного и ничего фантастического в этой картинке нет. Это совпадение нескольких факторов: определенного вида облачности, чистого неба на горизонте при восходе солнца. Этим цветом подкрашены нижние границы облаков среднего и верхнего ярусов", – объяснил специалист.

Он сказал, что такое сочетание бывает довольно редко, а в районах западнее Москвы его могли вообще не увидеть из-за большей облачности. Подобные оптические явления могут возникать в любое время года.

Кроме того, яркая окраска связана с тем, что примерно через сутки после наблюдений будут изменения погоды, уверен Шувалов. При этом конкретный цвет прямо не влияет на температуру. Специалист объяснил, что оттенок неба скорее зависит от толщины облаков и подсвечиваемого слоя.

"Это просто красоты нашего неба", – подчеркнул метеоролог.

Для прогнозирования погоды он призвал обратить внимание на тип облаков, каждый из которых свидетельствует о конкретных изменениях. Например, перистые говорят об увеличении облачности и переходе к осадкам, а кучевые – облака хорошей погоды.

Ранее синоптики рассказывали, что атмосферный фронт придет в столицу вечером 14 ноября. Он принесет осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

Кроме того, на отдельных территориях ожидается образование временного снежного покрова. Из-за ожидаемой непогоды все городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

