Вильфанд: в настоящее время говорить об установлении зимы преждевременно

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сейчас рано говорить об установлении зимы в Москве, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24.

Он указал, что не существует научных определений "метеорологической" или "климатической" зимы, а ее наступление можно определить по разным признакам, таким как отлет птиц или установление снежного покрова.

При этом синоптик подчеркнул, что пятница, 14 ноября, оказалась аномально теплым днем. Температура воздуха превысила климатическую норму на 5–6 градусов. Это было вызвано влиянием воздушных масс, проходящих с юго-запада, из акваторий Атлантики и Средиземноморья.

Однако вечером пятницы через столицу пройдет атмосферный фронт – он принесет осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Кроме того, на отдельных территориях ожидается образование временного снежного покрова.

Вильфанд добавил, что смешанные осадки продлятся всю ночь и утро субботы, 15 ноября, примерно до 14:00–15:00. После прохождения фронта произойдет заметное снижение температуры – ожидается всего 0–2 градуса, а на северо-западе столицы столбики термометров опустятся до минус 1 градуса.

В воскресенье, 16 ноября, прогнозируются слабоотрицательные температуры, но при этом погода будет солнечной и без осадков. Однако понижение температуры не является аномальным похолоданием, поскольку столбики термометров вернутся к климатической норме.

Снега в субботу ожидается немного, до 2 сантиметров, он будет носить временный характер. Покров быстро растает, так как в понедельник, 17 ноября, температура поднимется до 4 градусов в городе и до 6 градусов – в области.

"По прогнозам моделей общей циркуляции атмосферы, в последующие дни значительных снегопадов не ожидается", – добавил Вильфанд.

Он также подчеркнул, что главной опасностью в ближайшие дни станет гололедица. Она образуется при околонулевых температурах и усилении ветра до 15 метров в секунду, а также на открытых участках дорог. Вильфанд призвал водителей и пешеходов быть предельно осторожными.

"Отвечая на вопрос об устойчивом снежном покрове, стоит отметить, что его формирование требует либо прохождения глубокого циклона с низким давлением, либо установления длительного холодного периода после выраженного фронта. В ближайшие 6–7 дней такие условия не прогнозируются", – отметил эксперт.

Однако он подчеркнул, что не стоит тревожиться об отсутствии снега, так как средние многолетние даты формирования устойчивого покрова в регионе приходятся на конец ноября, примерно 25–30-го числа. Кроме того, были случаи, когда снег ложился только в середине января или, напротив, в первые пять дней ноября.

"Таким образом, текущая ситуация находится в пределах климатической вариабельности, а аномалией была скорее предшествующая теплая погода, которая разбаловала москвичей. Настоящая зима еще только присматривается к региону", – заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в Москве выпадет треть от месячной нормы осадков. К вечеру осадки прекратятся. Прогнозируется, что облака рассеются с наступлением сумерек.

